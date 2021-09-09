تمديد إجراءات الطوارئ في اليابان لاحتواء كورونا

أعلنت اليابان أنه سيتم مجددا تمديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم بعد اجتماع للجنة استشارية صدقت على الخطة وفق ما نقلت رويترز: “ستمدد الحكومة إجراءات الطوارئ حتى الـ 30 من أيلول في العاصمة اليابانية طوكيو ومناطق أخرى لكبح العدوى وتخفيف الأعباء عن المستشفيات”، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل إغلاق المطاعم مبكرا والامتناع عن تقديم الخمور وحث الناس على العمل من المنزل بقدر الإمكان وتجنب السفر.