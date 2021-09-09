دعوى تركية لاستعادة تمثال أثري والقضاء الأمريكي يرفض

رفضت قاضية أمريكية دعوى تركية لاستعادة تمثال رخامي عمره نحو 6 آلاف عام، معروف باسم “غوينول ستارغيزر” أو “غوينول المنجمة” من دار “كريستيز” للمزادات ومن الملياردير مايكل ستاينهارت.

وقالت القاضية أليسون ناثان في مانهاتن إن تركيا “أهملت دون عذر” حقوقها بعدم رفع أي دعوى حتى أبريل عام 2017 قبل أن تعرض دار “كريستيز” التمثال للبيع عبر مزاد، رغم أنها كان يجب أن تعلم مكان تمثالها الأثري قبل عقود.

وأضافت أن تركيا لم تثبت أيضا أن التمثال الصغير، وطوله 22.9 سنتيمتر واكتسب اسمه من رفعة رأس التمثال صوب السماء، استخرج من تركيا بعد عام 1906 مما يجعله من أملاكها المستحقة بموجب مرسوم عثماني صادر في ذلك العام.

كما رفضت القاضية ما أشارت له تركيا بخصوص تجاهل ستاينهارت، جامع التحف الأثرية البارز، لتحذيرات شتى بشأن منشأ التمثال.

ويعد القرار انتكاسة لجهود تركيا القانونية في الولايات المتحدة لاستعادة الحق في قطع أثرية تعتقد أنها نهبت.

وعرض ستاينهارت وزوجته 1.5 مليون دولار للتمثال في عام 1993 لكنه اجتذب عرضا قيمته 14.5 مليون دولار في مزاد لـ “كريستيز”، لكن الشاري المجهول عبر الهاتف انسحب بعد ذلك وما زالت دار المزادات تملكه.