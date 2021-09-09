رئيس نادي عفرين أحمد مدو يتراجع عن استقالته

تراجع أحمد مدو رئيس نادي عفرين الوافد الجديد للدوري السوري الممتاز بكرة القدم عن استقالته التي قدمها الأحد الماضي.

وضغط مجلس الإدارة وعدد من الداعمين والمحبين، ضغطوا على مدو للتراجع عن استقالته، التي أكد في وقت سابق أنها نهائية، بحسب موقع “كووورة”.

وطالب مدو أنصار النادي بعدم الضغط على الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول، رغم سوء النتائج في افتتاح الدوري المحلي، بعد التعادل مع حطين والخسارة من حرجلة.

بدوره قال أحمد هواش، مدرب الفريق الأول، إنه يتفهم عدم رضا الجماهير عن النتائج، لكنه أكد أن الفريق يحتاج للوقت ليصل للجاهزية المثالية.

ووعد هواش بأن تكون نتائج الفريق في الجولات المقبلة أفضل، بعد اكتمال فترة الإعداد أثناء توقف الدوري.