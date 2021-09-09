شبيبة طرطوس تفتتح حملة “مدرستي بيتي”

افتتح فرع شبيبة طرطوس في المدارس والفرق التطوعية الحملة الوطنية “مدرستي بيتي” في وحدة الشهيد مصطفى حيدر بقطاع رابطة المدينة الثانية.

وتضمن افتتاح الحملة حملة تنظيف الحمامات والمغاسل والساحة وحول البناء بالإضافة الى تنفيذ مجموعة الرسومات على الجدران من تنفيذ الرفاق والرفيقات في الوحدة كما، وتضمنت لقاءات صحية حول التوعية والوقاية من وباء كورونا و بعض الإسعافات الأولية للشخص المغنى عليه كقياس الضغط أو نبض القلب.

وتأتي هذه الحملة متابعة لخطة منظمة اتحاد شبيبة الثورة ومكتب العمل التطوعي والبيئة المركزي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية عبر مديراتها في المحافظات تزامناً مع بداية العام الدراسي.