عشرة قتلى في حريق بمستشفى لمرضى كورونا في مقدونيا الشمالية

اندلع اليوم حريق في مستشفى لعلاج مرضى كوفيد19 في مقدونيا الشمالية ما أدى لمقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وبحسب فرانس برس قال وزير الصحة فينكو فيليبتش. إن: “الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة اندلع في مستشفى بني خصيصا لعلاج مرضى كوفيد في تيتوفو” شمال غرب البلاد.

وتابع في تغريدة على تويتر: “في الوقت الراهن تأكدت وفاة 10 أشخاص لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع”.

وبني المستشفى السنة الماضية خصيصا لعلاج مرضى كوفيد19

وتعاني مقدونيا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة من بنية تحتية صحية هشة وزاد الوضع الصحي في البلاد سوءا ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في الآونة الأخيرة إذ بات البلد البلقاني يسجل حوالى 30 وفاة بكورونا يوميا.

وفي المحصلة بلغ عدد وفيات كورونا في مقدونيا الشمالية أكثر من 6100 وفاة.