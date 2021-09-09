فرق من الأولمبياد العلمي السوري في المسابقة العربية لمبرمجي المستقبل بالأردن

تشارك فرق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية بمنافسات مسابقة مبرمجي المستقبل لطلاب المرحلة الثانوية في الدول العربية، التي انطلقت اليوم في الأردن وتقيمها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وتشارك فيها ثماني دول عربية.

هيئة التميز والإبداع ذكرت أن الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية يشارك بثلاثة فرق، يتألف كل واحد من ثلاثة أعضاء يعملون ضمن فريق لحل عدد من المسائل في البرمجة والخوارزميات متفاوتة الصعوبة، تصل إلى مستوى المسائل المطروحة في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية، ويقوم أعضاء الفريق بالحل على جهاز كمبيوتر واحد من خلال جولة واحدة مدتها 4 ساعات.

وهذه المشاركة الرسمية الأولى لسورية في المسابقة، بعد انقطاع عامين عن السفر بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا، إذ يشارك الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية هذا العام في مقر الجامعة الأردنية المنظمة للمسابقة.