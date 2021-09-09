في نيوزيلندا..إخلاء مطار بعد بلاغ عن متفجرات

أخلت السلطات النيوزيلندية اليوم مطار مدينة كرايستشيرتش إثر بلاغ عن وجود طرد مشبوه قد يحتوي متفجرات.

وقالت الشرطة وفقا لوسائل إعلام محلية: إنه تم العثور على طرد مشبوه مماثل لعبوة ناسفة في حقيبة كانت متروكة عند نقطة تفتيش في مدخل للمطار، مشيرة إلى أن عناصر الأمن أخلوا جناح الرحلات الداخلية كإجراء احترازي وتم إشراك وحدات خاصة لتفكيك المتفجرات من وزارة الدفاع النيوزيلندية للتعامل مع الوضع.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث، بينما أشارت مصادر إعلامية إلى أنه تم وقف عمل المطار لمدة ساعتين.

من جهتها أعلنت إدارة المطار عبر “تويتر” أن الحادث أسفر عن تأجيل عدة رحلات جوية.