محافظ اللاذقية يكرّم سائق النقل الداخلي تقديراً لأمانته و شهامته

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

تقديراً لعمله الانساني و أمانته و شهامته في إعادة الحقيبة مع مبلغ المال و قدره نصف مليون ليرة و المصاغ الذهبي.

فقد استقبل محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم السائق ردام معروف السائق العامل في شركة النقل الداخلي برفقة مدير عام الشركة المهندس طارق عيسى و أثنى على طيب اخلاقه وانسانيته الصادقة التي يتحلى بها مؤكداً أن الجميل الذي صنعه لا يقف عنده تكريم بقدر أهمية التعريف بالخصال الطيبة في المجتمع وتعميمها لتكون انموذجاً يحتذى بها.

و تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن المرة الأولى لردام معروف سائق الباص 171 في شركة النقل الداخلي التي يعيد فيها حقيبة وجدها ضمن الباص لصاحبتها بل سبق له أن سجّل مثل هذا العمل النبيل مرات عديدة لم يتردد حينها بان يكون مثالا للخير والشهامة واعاد فيها اجهزة موبايل وغيرها لأصحابها.. و يؤكد السائق ردام معروف أن ما فعله هو عمل خير اعتاد عليه ويفعله زملائه بالعمل دائماً .