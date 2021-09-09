مشروع محطة الرستين.. صب قاعدة العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية

بانتظار استكمال وصول بقية التجهيزات للمجموعة الغازية الأولى، بدأت، اليوم، أعمال صب قاعدة العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية في مشروع محطة توليد الرستين الكهربائية بريف محافظة اللاذقية الشمالي.

مدير مشروع المحطة، المهندس نذير دنورة، أوضح بأنه يتم العمل على تجهيز قواعد العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية، حيث يبلغ حجم القاعدة التي تمت المباشرة بأعمال صبها اليوم 460 متراً مكعباً، لافتا إلى أنها تعد من أكبر القواعد وذات حساسية عالية لأنها تتضمن عدة مستويات وأجزاء مغموسة يحتاج تركيبها إلى دقة وخبرة فنية عالية.

وأشار دنورة إلى أنه من المنتظر وصول بعض التوريدات للمجموعة الغازية الأولى نهاية الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطاعة الإجمالية للمحطة تبلغ 526 ميغا واط، قابلة للزيادة بنفس المقدار في الفترات القادمة، وتعد من المشروعات الحيوية التي ترفد الشبكة الكهربائية بإمكانيات من شأنها سد العجز بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية.