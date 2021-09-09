١٧٥ مليون ليرة سورية مشاريع خدمية من مجلس مدينة القامشلي

البعث ميديا || الحسكة – عبد العظيم العبد الله

يقوم مجلس مدينة القامشلي بعدة مشاريع خدمية ضمن حدودها الإدارية بهدف توفير وتأمين ضروريات المواطن، ورغم التحديات والصعوبات التي تواجه مجلس البلدية لكنها لم تتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين خاصة الضرورية منها.

رئيس المجلس المهندس سهيل رهاوي في حديثه للبعث ميديا أكد على تقديم جملة من الخدمات في الفترة الحالية، وهي متابعة وباهتمام وموافقة سيادة اللواء غسان حليم خليل محافظ الحسكة.

واضاف رهاوي: نفذ المجلس مشروع رصف حجر انترلوك ورديف لرصيف مدخل القامشلي الغربي بقيمة ٢٥ مليون ليرة سورية، وتنفيذ طريق بقايا وحجر مكسر بقيمة ٢٥ مليون ليرة سوريةفي حي زنود مقاسم طرطب وفرش حجر مكسر وبقايا ب25 مليون.

كما تم ترقيع ومد زفت ومعالجة الحفر في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة القامشلي بدعم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وأشار رهاوي بأن العمل انطلق بتنفيذ رصيف المدخل الغربي لمدينة القامشلي بطول ١٠٠٠متر وعرض ٥ متر بقيمة مالية وصلت ل ٢٥ مليون ليرة سورية …

وأكد سهيل رهاوي بأن المجلس خصص 125 مليون ليرة سورية لترقيع ومد الزفت في الشوارع الرئيسية ستبدأ بتوقيع وعدد من الحارات.