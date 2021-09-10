“أبو سعدى”يبحث سبل التعاون البحري مع القائم بأعمال سفارة الفلبين

البعث ميديا- طرطوس- وائل علي

التقى محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى القائم بأعمال سفارة الفلبين السيدة فيدا ثريا فيرزوسا والقنصل العام الفخري لجمهورية الفلبين بحلب وسيم نعناعة وبحث سبل التعاون الممكن في المجال البحري على اعتبار أن طرطوس مدينة ساحلية تمتد على شاطئ طوله 90كم والفلبين تمتلك تجربة متميزة في المجال البحري وأبدت القائم بالأعمال استعدادها للتعاون في هذا المجال وكيفية الحفاظ على مصائد الأسماك و إدارتها وتربية الأحياء المائية و تبادل الخبرات المتبعة في هذا المجال وحماية النظم البيئية المائية ومحاربة التلوث البحري بالمواد البلاستيكية والشعب المرجانية و ارتفاع منسوب البحر واكتشاف و تطوير الموارد البحرية ومصادر التعدين القابلة وغير القابلة للتجديد وتنمية رأس المال البشري والأبحاث العلمية البحرية وإقامة دورات وبعثات و تبادل معلومات التكنولوجيا وبناء السفن وغيرها ورفع مستوى الوعي البحري ودوريات حماية الشاطئ وحملات مكافحة القرصنة.

وقدم محافظ طرطوس عرضاً لأهم مقومات محافظة طرطوس البشرية والجغرافية والزراعية والسياحية والثروة السمكية والقوانين التي تحمي الثروة السمكية في سورية لجهة مواعيد الصيد ونوع الشباك مشيراً لحاجتنا للمساعدة في مشاريع الاستزراع البحري ومواد وأدوات وزوارق مكافحة و مراقبة التلوث في الشواطئ والحاجة لمحطات معالجة الصرف الصحي والنفايات الصلبة وكل ما من شأنه رفع التلوث.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومدراء الزراعة والبيئة والصرف الصحي و الثروة السمكية و الجاهزية و إدارة النفايات الصلبة.