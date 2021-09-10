أصبوحة ثقافية للعاملين الموهوبين في مكتبة الأسد الوطنية

أقامت إدارة مكتبة الأسد الوطنية بالتعاون مع اللجنة النقابية في تجمع مكتبة الأسد الوطنية والمركز الوطني للمعلوماتية يوم الخميس ٢٠٢١/٩/٩م أصبوحة ثقافية للعاملين الموهوبين في المكتبة حضرها الرفيق أيهم جرادة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق، والرفيقة ميادة الحافظ عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق، والرفيق ظافر السعد رئيس مكتب نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم، وأعضاء مكتب النقابة.

ألقى رئيس اللجنة النقابية في المكتبة الرفيق مهند تنباك كلمة ترحيبية نوه بها بأن ماتم اليوم هو إضاءة لأعمال العاملين الموهوبين بالمكتبة.

و في كلمة المدير العام لمكتبة الأسد الأستاذ إياد مرشد شكر بها جميع العاملين في المكتبة و من كانوا قائمين على العمل.

كما ألقى الرفيق ظافر السعد رئيس مكتب نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم كلمة شكر بها إدارة المكتبة لما تقدمه من دعم للجنة النقابية والعاملين في المكتبة وتوجه بالشكر للجنة النقابية لما حققوه من تألق في تنظيم وتقديم الفعالية.

ضمت الأصبوحة معرض رسم للعاملين فراس نجار وأحمد صالح وأعمالاً يدوية للعاملتين رانيا حجار، ودعاء شعبان وإلقاء قصائد شعرية للعاملين بشار عوض وريمون سليمان ومقتطفاً من رواية للعامل شاهر حلاق وتصويراً ضوئياً للعامل أحمد رامي الغزي، ورسماً على المرايا للعاملة نغم الحسين.

وشارك بالأصبوحة كل من الأدباء ماجدة عبد الحق والشاعر سمير عدنان المطرود إذ ألقوا بعضاً من نتاجاتهم الأدبية.