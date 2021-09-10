الوحدة يبحث عن مدرب جديد.. والأقرب حسام السيد

بدأ مجلس نادي الوحدة السوري، مفاوضاته المكثفة مع عدد من المدربين المحليين، لقيادة الفريق، خلفًا لماهر بحري الذي قدم استقالته أمس الخميس.

وسيجتمع ماهر السيد رئيس النادي، وعساف خليفة مدير الفريق اليوم الجمعة مع ثلاثة مدربين لمعرفة شروطهم قبل قيادة الفريق، من بينهم حسام السيد، الشقيق الأكبر لرئيس النادي والذي قدم استقالته من تدريب الفيصلي الأردني الشهر الماضي والذي سبق ودرب العديد من الأندية بالعراق والكويت وعمان وحقق معها نتائج جيدة.

وكشف المصدر أن المجلس لن يتعجل في اختيار المدرب الجديد، ومن المتوقع أن يقود خليفة تدريبات الفريق، استعدادًا لمواجهة عفرين، الأحد المقبل في حلب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المحلي.

وأكد المصدر أن حسم هوية المدرب الجديد سيكون بعد مواجهة عفرين.

وكان الوحدة قد افتتح مسابقة الدوري بالفوز على حرجلة والتعادل مع جبلة.