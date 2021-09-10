حفل ختام “ملتقى جوقات سورية” في دار الأسد للثقافة والفنون

البعث ميديا || دمشق – ناصر الماضي

بهدف تسليط الضوء على الكورالات الموجوة في المحافظات السورية ودعمها وإتاحة الفرصة أمام الحوار الثقافي الذي يجمع بين هذه الجوقات، أقيم مساء أمس في دار الأسد للفنون والثقافة حفل اختتام (ملتقى الجوقات السورية 2021) بنسخته الثانية، برعاية وحضور الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة.

وجمع الملتقى عشر كورالات من جميع المحافظات السورية ضمت حوالي 200 شاب وشابة وتضمن ورشات عمل ومحاضرات مرافقة له وأمسيات كورالية على مدار “ثلاثة أيام”.

وتم اختيار الجوقات من مدينة دمشق وعدة محافظات أخرى لتقدم برنامجها الخاص الذي خضع لمعايير مدروسة من قبل لجان مختصة، وكانت الكورالات المشاركة:

-كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى (دمشق ) بقيادة ميساك باغبودريان.

-كورال ارجوان (طرطوس )بقيادة بشر عيسى.

-كورال حنين (صافيتا )بقيادة ماهر رومية.

-كورال غاردينيا (دمشق )بقيادة غادة حرب.

-كورال الراعي الصالح (اللاذقية )بقيادة الياس سمعان.

-كورال سبينتاريان (حلب )بقيادة مارغريت خجا دريان بندك.

-جوقة مارافرام السرياني البطريركية (دمشق )بقيادة شادي سروة.

-جوقة صدى(يبرود )بقيادة باسل حداد.

-جوقة قوس قزح(دمشق )بقيادة حسام بريمو.

-جوقة السيدة العذراء أم الزنار للسريان الأرثوذكسي(حمص )بقيادة اسكندر يوشع.

وفي تصريح لـ “البعث ميديا” قالت د. لبانة مشوح: ملتقى الجوقات السورية 2021 هو الملتقى الثاني بعد عام 2017 ، والذي احتضنته دار الأسد للثقافة والفنون بإدارتها وكل الفريق الفني من الموسيقيين الشباب والعاملين في الفرقة السمفونية وتكاتفت جهودهم ليستقطبوا عشر فرق كورال من كل سورية تضم حوالي 200 شاب وشابة أتو ليقدموا ما تعلموه من زاد موسيقي معرفي بطريقة الكورال وبأصوات متعددة.

وأضافت مشوح مثل هذه الملتقيات هو أمر غريب قليلا على الثقافة الموسيقية الشرقية العربية لذلك فيه إضافة كبيرة وفيه إحياء للتراث واستدامة لهذا التراث لأنه يحميه من الضياع والملل والتكرار والنمطية حيث أنه يخلق شيء جديد استناداً الى تراث قديم، والأهم من ذلك كله أن هؤلاء الشباب من كل سورية اجتمعوا في هذا المكان تدربوا سوياً واستمعوا لبعضهم بعضا ً وتعارفوا وتحابوا.

وفي ختام الحفل قدمت وزيرة الثقافة دروع تكريمية للكورالات والجوقات المشاركة.