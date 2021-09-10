ميسي يقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا.. ويسجل هاتريك

أحرز ليونيل ميسي هاتريك ليقود الأرجنتين للفوز 3-0 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم.

وافتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب، وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين.

وتحتل الأرجنتين، المركز الثاني برصيد 18 نقطة في التصفيات، خلف البرازيل صاحبة الصدارة برصيد 24 نقطة.

فيما تجمد رصيد بوليفيا عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.