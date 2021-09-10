وزير الأوقاف يخطب الجمعة ويؤم الصلاة في الجامع الأزرق الكبير في سانت بطرسبورغ

بحضور حشد كبير من المصلين ملأ صحن المسجد وساحاته، ألقى وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد خطبة الجمعة وصلى إماماً بالمصلين في الجامع الأزرق الكبير في سانت بطرسبورغ.

وارفق وزير الأوقاف رئيس الإدارة الدينية فيها الشيخ رافيل بانشيف، في خطبة الجمعة من سانت بطرسبورغ.

وقال وزير الأوقاف في الخطبة: جئنا إليكم من سورية قلب بلاد الشام التي حملت على مر التاريخ قيم الإسلام بانفتاحه واعتداله وشهدت أرقى النماذج للتآخي بين الشرائع السماوية، والمعركة التي خاضها جيشنا العربي السوري إنما كانت للحفاظ على هذا النموذج، وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، الإرهاب والتطرف ليسا من الإسلام ولا نقبل أن نكون في موقع المتهم، فالغرب هو الذي خلق التطرف ونماه وأغدق عليه الأموال وخرب به الدول والمجتمعات وهو الذي يستثمره في كل مكان.

وقال وزير الأوقاف: الرئيس الأسد قاد المعركة في سورية ضد التطرف والإرهاب وصاغ النموذج الديني الحضاري الذي يتمسك بثوابت الدين ويربط الشعائر بالمقاصد ويقبل الآخر ويحافظ على الوطن ويُعلي قيمة المواطنة.

وأضاف د. السيد لن يستطيع الغرب أن يجعل من داعش والقاعدة والنصرة والإخوان ممثّلاً للإسلام وهذا ما سنتصدى له كمؤسسة دينية بالتعاون مع الإدارات الدينية في روسيا.