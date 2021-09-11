استشهاد شابين برصاص ميليشيا “قسد” بريف دير الزور الغربي

استشهد شابان برصاص مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في بلدة محيميدة وقرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي.

وأفادت مصادر أهلية بأن ميليشيا “قسد” أقدمت على إطلاق النار بشكل مباشر على أحد أبناء وجهاء العشائر في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وذكرت مصادر محلية في وقت سابق لـ سانا أن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الأهالي عند ضفة نهر الفرات في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي ما أدى لاستشهاد شاب.