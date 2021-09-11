تغيير رئيس مجلس المدينة ٨ مرات في أقل من ٥ سنوات و إعفاءات وتغييرات تطرح ألف إشارة استفهام

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

يتداول أبناء مدينة اللاذقية إشارات استفهام و تساؤلات لا تخلو من كثير من التعجب و الاستغراب عن الأسباب الكامنة وراء التغيرات المتلاحقة و المتسارعة و المتقاربة في رئاسة و عضوية المكتب التنفيذي لمجلس المدينة و الإعفاءات التي لاتنفك تطال عدد ممن تعاقب على منصب رئيس مجلس مدينة اللاذقية و أعضاء المكتب التنفيذي أكثر من مرة بل أن الإعفاء الأكبر طال مجلس المدينة بأكمله بعد صدور مرسوم بحلّه خلال الدورة الحالية للإدارة المحلية.

ومن المؤسف أن تكون مدينة اللاذقية بلا مجلسها منذ نحو عام، ليأتي قبل يومين قرار وزير الإدارة المحلية و البيئة بإعفاء رئيس مجلس مدينة اللاذقية و تكليف بديل عنه وسط حالة من اللااستقرار غير المفهوم و غير المبرر ، و يبدو أن التراخيص و الموافقات و المخالفات تطيح برؤساء لمجلس مدينة اللاذقية ممن تعاقبوا على هذا الموقع و منهم من لم يستمر سوى عدة أشهر فقط إلى أن يأتي قرار أعفائه.

و هنا تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الواقعة ما بين كانون الثاني ٢٠١٦ و حتى شهر أيلول ٢٠٢١ أي خلال ٤ سنوات و عشرة أشهر تعاقب على رئاسة مجلس مدينة اللاذقية ٨ رؤساء مجلس مدينة و هذه حالة غير مألوفة على مستوى الإدارة المحلية و بشكل يدعو لتساؤلات كبيرة و علامات استفهام و استغراب و إستهجان لأنه من غير المعقول أن تبقى مدينة اللاذقية محرومة من مجلس محلي يتابع شؤونها و مشروعاتها و يرسم خططها الإستراتيجية و هذه الأسئلة يطرحها الشارع اللاذقاني و برسم الجهات المعنية و الوصائية و ضرورة الإشارة إلى الخلل الحقيقي بكل مسبباته و تشخيص الوجع بكل أعراضه و أسبابه إيذانا بالمعالجة الضرورية التي باتت مطلوبة بقوة و بسرعة.