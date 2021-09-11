محافظ درعا.. العمل بشكل جدي على إعادة إعمار درعا البلد وفق الإمكانيات المتاحة

في إطار الجهود المبذولة لإعادة الخدمات الأساسية إلى أحياء درعا البلد بعد أن نفضت عن كاهلها غبار الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية إلى أحيائها بعد عودة الآلاف من الأهالي إلى منازلهم ، تفقد محافظ درعا مروان شربك خلال جولته برفقة كافة مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية معظم أحياء درعا البلد مستمعا إلى طلبات وطروحات الأهالي هناك ، مؤكدا أنه تنفيذا لبنود الاتفاق تم إطلاق كافة الورش الخدمية للمباشرة بأعمال إعادة التأهيل والترميم، واستنفار عمل كافة الدوائر بآلياتها وكوادرها الفنية لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل عملية الأهالي في ترميم منازلهم، مع التأكيد على مختلف الفعاليات الأهلية على إبداء التعاون ومساعدة الكوادر في أعمال إزالة الأنقاض وأثار الحرب ضمن أحيائهم.

ولفت المهندس فريد سويدان مدير فرع المخابز في محافظة درعا أن كوادر الفرع قامت بإعادة تشغيل مخبزي درعا البلد الآلي ومخبز تشرين الاحتياطي مع التوجيه بزيادة أكثر من 1طن من الدقيق بعد عودة الأهالي إلى منازلهم تلبية لاحتياجاتهم ومنع حصول أي اختناقات على مادة الخبز.

بدوره أشار مدير التربية المهندس منهل العمارين إلى أنه سيتم ترميم كافة المدارس التي تعرضت للتخريب والضرر خلال الفترة الماضية، وتزويدها ورفدها بمستلزمات العملية التعليمية تمهيدا لعودة الطلاب إلى مدارسهم بأقرب وقت ممكن.

من جانبه بين المهندس حميدي الخليل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الجولة إلى أنه تم اعتماد صالة للسورية للتجارة ليتوفر فيها كميات كبيرة من الأرز والسكر ليصار إلى توزيعها مباشرة على الأهالي الأكثر احتياجا.

كما بين مدير الكهرباء المهندس هاني المسالمة أن ورش الصيانة باشرت بأعمالها منذ ساعات الصباح للعمل على إعادة التيار الكهربائي لأحياء درعا البلد بالسرعة القصوى.

البعث ميديا – درعا دعاء الرفاعي