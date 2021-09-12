الانتهاء من أعمال إزالة بقع الفيول من شاطئ مدينتي اللاذقية و جبلة

انتهت عمليات إزالة بقع التلوث بمادة الفيول عن شاطى مدينتي اللاذقية و جبلة، و أكد العميد جلال داؤود مدير الدفاع المدني أنه تمّ الانتهاء من إزالة مادة الفيول من كامل شاطئ مدينتي جبلة واللاذقية : الفاخورة وعرب الملك و انتهاءً بشاطئ المدينة الرياضية وأصبح نظيفا بنسبة ٩٨بالمئة الا اذا ظهرت بقع تسرب جديدة.

وقد تم إنجاز أعمال إزالة البقع بجهود مشتركة من عدة مؤسسات و مديريات و شاركت في عملية إزالة بقع الفيول كوادر و عمال و فرق عملت طوال هذه الفترة ومنهم رجال الدفاع المدني ومديرية الموانئ ومديرية الزراعة وشركة الصرف الصحي ومجلس مدينة جبلة ومجلس مدينة اللاذقية ومديرية البيئة .

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة