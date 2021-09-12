الخارجية الروسية: نأمل استئناف لجنة مناقشة الدستور في سورية

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في استئناف لجنة مناقشة الدستور عملها في أقرب وقت ممكن.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو:”لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة”.

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي “دعا إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بعيداً عن التسييس”.