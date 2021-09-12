الخطوط الحديدة تُجري تجاربها النهائية لتشغيل المجبل البيتوني المتنقل

لوضعه بالخدمة خلال الأسبوع القادم، تعمل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية على إجراء التجارب النهائية لتشغيل المجبل البيتوني المتنقل، والذي يعتبر من أحدث المجابل في سورية.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن المهندس يوسف سليمان، رئيس دائرة القسم العلوي في الشركة، فإن المجبل تم استيراده منذ عام 2010 ولم يوضع بالخدمة بعد، لافتا إلى أن الورشات الفنية في الشركة تعمل على تجهيزه واختباره تمهيداً لنقله وتركيبه في المرفأ الجاف في منطقة حسياء لتأمين كتلة من البيتون تقدر بـ 5000 متر مكعب لزوم تجهيز وإيصال الخط الحديدي للمدينة الصناعية.

وأشار سليمان إلى أن استطاعة إنتاج المجبل بحدود 60 متراً مكعباً في الساعة، مبيناً أن الإنتاج يخضع للمراقبة وضبط الجودة ويسهم في الحصول على مجبول بيتوني بجودة عالية كونه لا يستهلك زمناً للوصول والاستخدام.

كما أوضح بأن تركيب المجبل سيوفر الوقت والتكلفة والجهد عوضاً عن نقل البيتون إلى أماكن المشاريع بالجبالات ولتخفيف حركتها على الطرق، فضلا عن تسريع العمل وخدمة مشاريع الشركة ومشاريع القطاع العام والخاص ما يعطي عائدات لقاء استثماره للجهات المختلفة.