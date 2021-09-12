تكتل نيابي لبناني: أهمية تفعيل العلاقات الأخوية مع سورية

أشار تكتل بعلبك الهرمل في مجلس النواب اللبناني، إلى أهمية تفعيل العلاقات الأخوية الحيوية بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان على كل المستويات.

وشدد التكتل في بيان أصدره اليوم على أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سورية بداية كسر الحصار الأميركي الغربي على سورية ولبنان مشيراً إلى أهمية الاعتماد على عناصر القوة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية التي يمر بها وذلك بقرارات سيادية شجاعة وجريئة تعتمد التوجه شرقاً وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة.