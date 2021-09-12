جرح مدنيين جراء إطلاق “قسد” الرصاص على مظاهرة احتجاجية في بلدة الصبحة

أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء إقدام مجموعات من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على إطلاق الرصاص الحي على مظاهرة احتجاجية ضد الميليشيا في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية بأن أهالي بلدة الصبحة خرجوا بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” القمعية ومواصلتها سرقة مقدرات المنطقة وثرواتها التي هي من حق المواطنين فضلاً عن الفلتان الأمني في مناطق سيطرتها.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” حاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاههم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الأهالي.