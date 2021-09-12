روايات مترجمة للفرنسية أمام جائزة “جائزة الأدب العربي 2021”

بعدما وصلت إلى المرحلة النهائية، تتنافس 8 روايات مكتوبة بالفرنسية أو مترجمة إليها من العربية للفوز بــ “جائزة الأدب العربي 2021” في دورتها التاسعة.

وأعلن “معهد العالم العربي” و”مؤسسة جان لوك لاغاردير” أن الأعمال الأدبية الثمانية ستعمل على تقييمها لجنة تحكيم مؤلفة من شخصيات بارزة في عالم الإعلام والفنون والثقافة، إضافة إلى متخصصين في شؤون العالم العربي.

وضمت اللائحة روايات من الجزائر والسعودية ولبنان والمغرب وموريتانيا وسلطنة عُمان وفلسطين هي: “الأجرام السماوية” لجوخة الحارثي (سلطنة عمان)، و”نظرية الباذنجان” لليلى باشين (المغرب)، و”السيد نون” لنجوى بركات (لبنان)، و”صمت الآفاق” لبيروك (موريتانيا)، و”يوم مثالي للموت” لسمير قاسمي (الجزائر)، و”الواحة الأخيرة” لشريف مجدلاني (لبنان)، و”الحالة الحرجة للمدعو كاف” لعزيز محمد (السعودية)، و”تفصيل بسيط” لأدانيا شبلي (فلسطين).

وتجتمع لجنة التحكيم في تشرين الأول/اكتوبر المقبل لاختيار الرواية الفائزة، في حين يعلن عنها خلال احتفال يقام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في “معهد العالم العربي”.

وأطلقت “جائزة الأدب العربي” عام 2013، وهي الجائزة الفرنسية الوحيدة التي تحتفي بالإبداع الأدبي العربي، علماً أن الجائزة في دورتها الأولى منحت للروائي الراحل جبور الدويهي، وفي العام 2014 حصل عليها المصري محمد الفخراني، أما جائزة دورة العام 2020 فمُنحت للسوداني عبد العزيز بركة ساكن عن روايته “الجانغو”.