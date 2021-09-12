سيدات الثورة لنهائي بطولة الأندية العربية لكرة السلة

تأهلت سيدات الثورة للمباراة النهائية من بطولة الأندية العربية في نسختها ال٢٢ التي تقام في الأردن بعد الفوز على سيدات الارثذوكسي الأردني في مباراة الدور نصف النهائي اليوم بنتيجة (٩٧-٧٤).. المباراة جاءت قوية خاصة من قبل ممثل السلة السورية الثورة في نصفها الأول حيث برعت اليسيا وتشامبرت بالتسجيل من خارج القوس وجوردان وسيدرا من تحت السلة ونورا وجيسيكا من الاختراق فسجلن سلات بمنتهى الروعة انهين فيه الربع الأول لمصلحتهن (٢١-١٥) وفي الثاني تواصل الأداء نفسه بالهجوم مع الصلابة بالناحية الدفاعية لسيدات الورة اللواتي رفعن الفارق تدريجيا لينتهي الربع للثورة (٢٨-١٨) ولينهين الشوط الأول بفارق ١٦ نقطة (٤٩-٣٣)، في الثالث لم يتغير فيه الحال فحافظت سيدات الثورة على نفس الرتم وقدمت اليسيا مكاريان أفضل أداء لها بالبطولة فسجلت الثلاثيات وقدمت الكرات الحاسمة ووقفت سدا منيعا بالدفاع فكانت بيضة القبان للفريق ساعدتها جيسيكا بالاختراقات وجوردان بالريباوند لينتهي الربع للثورة (٢٨-٢٠) وليبقى التقدم للثورة بنتيجة(٧٧-٥٣) في الأخير هدأ الأداء ولعب الثورة على كامل الهجمة ومع الاطمئنان من قبل المدرب عبدالله كمونة على النتيجة حيث وصل فيها الفارق ببعض المراحل لأكثر من ٣٠ نقطة عمد على تبديل اللاعبات الأساسيات ولعب بالصف الثاني واستغلت لاعبات الفريق الأردني ذلك وحاولنا تقليص الفارق ففازوا بالربع (٢١-٢٠) لكن المباراة انتهت للثورة بفارق ٢٣ نقطة وبنتيجة (٩٧-٧٤) ليتأهل الثورة للمباراة النهائية التي ستقام غدا الساعة السابعة مساء حيث سيلعب مع الفائز من لقاء بيروت اللبناني والفحيص الأردني.

البعث ميديا- عماد درويش