عزوز: الاستمرار بتقديم الدعم للقطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة هامة في مقومات الصمود

تزامناً مع عيد المهني الزراعي العربي وبرعاية الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتبي العمال والفلاحين انعقدت الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين.

بداية أشار الرفيق عزوز إلى واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي يواجهها نتيجة ما تعرض له من استهداف خلال الحرب الظالمة على سورية، مؤكداً على الاستمرار بتقديم الدعم بكافة أشكاله للقطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة هامة في مقومات الصمود، ومشيداً بالمهندسين الزراعيين الذين بهمتهم وخبراتهم سيتم إعادة ترميم القطاع وتعزيز دوره.

بدوره الرفيق محمد حسان قطنا وزير الزراعة أكد ضرورة العمل لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العملية الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي.

وتركزت مداخلات الحضور حول دعم استخدام الطاقة البديلة، وتأمين المحروقات بالسعر المدعوم، وترميم الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف.