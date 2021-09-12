غارات على قطاع غزة.. والاحتلال يقمع مظاهرات في الضفة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفاً، بالصواريخ، مدخل مخيم المغازي وشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبه، ما ألحق أضراراً جسيمة بممتلكات الفلسطينيين والبنى التحتية.

في سياق أخر، اعتدت قوات الاحتلال، أمس، بالرصاص وقنابل الغاز السام، على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات التي انطلقت بمدن البيرة وبيت لحم والخليل ونابلس وجنين بالضفة والناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 نصرة للأسرى في معتقلات الاحتلال.

وبحسب وكالة وفا أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، فضلا عن اعتقال الاحتلال أربعة مواطنين.