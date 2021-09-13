الصحة تنفي قراراً تداولته بعض الصفحات المشبوهة

نفت وزارة الصحة قراراً نُسب لها, نشرته بعض الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها: “تنفي الوزارة صحة القرار المرفق الذي تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة, وتؤكد أن أي معلومات أو قرارات تصدر متعلقة بالشأن الصحي وتمس حياة المواطن ستعلن عبر منصاتها الرسمية على الانترنت و وسائل الإعلام الرسمية”.

ودعت الوزارة إلى عدم المساهمة بترويج الشائعات وأي معلومات قبل التأكد من صحتها ويمكن ذلك عبر الدخول إلى منصات وزارة الصحة الرسمية المدرجة أدناه.