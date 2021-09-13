بنزيما ضمن العشرة الكبار في الدوري الإسباني

دخل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن بنزيما سجل مساء أمس ثلاثة أهداف في مرمى سيلتا فيغو خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري ليرفع رصيده إلى 197 هدفاً ويحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها ليونيل ميسي بـ 472 يليه كريستيانو رونالدو بـ 311 هدفاً.

كما ساهم بنزيما في تسجيل 9 أهداف لريال مدريد في أول 4 مباريات في هذا الموسم من الدوري الإسباني ليصبح أول لاعب في صفوف النادي يحقق ذلك متفوقاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2015- 2016 والذي أحرز 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً.