صحفيو حماة انجزوا انتخاباتهم لمكتب الفرع والمؤتمر العام ووحدة الفداء

البعث ميديا -حماة – حسان المحمد

أدلى صحفيو حماة اليوم الإثنين بأصواتهم لاختيار ممثليهم للمؤتمر العام ووحدة الفداء والمتفرقات وفرع حماة لاتحاد الصحفيين وذلك بحضور الرفيق امين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري وموسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين.

وفي جو من المحبة والشفافية جرت العملية الانتخابية في صالة مبنى فرع الحزب منذ الساعة ٩ صباحا وأدلى الناخبين بأصواتهم وبعد فرز الاصوات نجح لمكتب الفرع عبدالله الشيخ، زينت وردة، محمد أحمد خبازي، نصار الجرف، مالك كوسا.

وفاز في انتخابات المؤتمر العام:

أمين ميرزا ، عبدالله الشيخ، زينت وردة، علي غالب عباس

فيما نجح عن انتخابات وحدة جريدة الفداء نصار الجرف، فيصل المحمد.

بشار إلى أن عدد الأعضاء الموجودين في الفرع 61 عضواً عاملاً، حضر منهم 46 في عملية الإقتراع.