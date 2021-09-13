“ما العمل.. على مستوى المجتمعي”.. ملتقى بعثي للحوار على مدرج جامعة دمشق

تحت إشراف مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي، أقامت قيادات فروع (دمشق و ريف دمشق و جامعة دمشق و القنيطرة) لحزب البعث العربي الاشتراكي، ملتقى البعث للحوار بعنوان (“ما العمل.. على مستوى المجتمعي”)، وذلك على مدرج جامعة دمشق .

استضاف الملتقى الرفيق الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية – رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والكاتبة والناشطة السورية السيدة ميس كريدي.

تحدث ضيوف الملتقى والمحاورون عن الوضع الراهن ، وعن العمل المجتمعي في ظروف الحرب وبعدها، وذلك بعد تقديمهم تعريفاً للمجتمع والعمل المجتمعي، إضافة إلى أثر الحرب في تحويل المجتمع من الحالة الافتراضية إلى واقع، وتحويل المشاعر إلى دوافع لتنظيم العمل المجتمعي.