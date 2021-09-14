إخماد حريق في قرية المقعبرات بريف حمص

أخمدت فرق الإطفاء في محافظة حمص اليوم حريقا اندلع في أشجار حراجية ومثمرة بالأراضي الزراعية لقرية المقعبرات بريف حمص الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا حول نشوب حريق في أراضي قرية المقعبرات وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص على تطويق الحريق ومنع امتداده والسيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده.

وأشار عاقل إلى أن مساحة الحريق تقدر بـ 20 دونماً وعدد الأشجار المتضررة يبلغ نحو 350 شجرة مثمرة وحراجية.