 الاحتلال يشن حملة اقتحامات في الخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الجنوبي للبلدة القديمة غرب الحرم الإبراهيمي في الخليل وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بينهم طلبة مدارس بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وقرية كفر عين شمال رام الله وقرية حرملة شرق بيت لحم ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت خمسة منهم.