تشكيل لجنة للتدقيق في واقع عمل المؤسسات التعليمية الخاصة و عدم التزامها بتعميم الوزارة

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

شكّل مجلس محافظة اللاذقية خلال الجلسة الثالثة من اجتماع مجلس محافظة اللاذقية للدورة العادية الخامسة برئاسة المهندس تيسير حبيب لجنة للتدقيق بعمل المؤسسات التعليمية الخاصة والخدمات المقدمة لذوي الشهداء والجرحى فيها بعد ورود مجموعة من الشكاوى حول عدم التزام بعض المدارس بتعميم وزارة التربية.

و في معرض الردود أوضح مدير التربية عمران ابو خليل ان وزارة التربية وافقت على افتتاح شعبة في كل مدرسة بالريف كروضة مجانية للأطفال بين سن 3 و 5 سنوات.

وطالب اعضاء المجلس باعادة النظر بتسعير اقساط رياض الاطفال والمدارس الخاصة وتطبيق تعميم الوزارة المتعلق بوضع المدارس الخاصة التي تمتنع عن تقديم الخدمات لذوي الشهداء والجرحى تحت إشراف مديرية التربية .

وبناء على المناقشات التي شهدتها الجلسة شكّل المجلس لجنة للتدقيق بعمل المؤسسات التعليمية الخاصة والخدمات المقدمة لذوي الشهداء والجرحى فيها بعد ورود مجموعة من الشكاوى حول عدم التزام بعض المدارس بتعميم وزارة التربية .

وخلال الجلسة عرض مدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف واقع العمل في المديرية والمشافي والإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس covid 19 والحملة الوطنية التي يتم تنفيذها لاعطاء اللقاح المضاد للفيروس داعياً الجميع لتلقي اللقاح لأننا : نمر حالياً في ذروة جديدة للمرض” مشيراً في الوقت نفسه إلى نقص الكوادر الطبية في بعض التخصصات.

تركزت مداخلات اعضاء مجلس المحافظة على مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ضمن ساعات الوصل و عدم وصوله مياه الشرب إلى معظم أحياء المدينة وريفها مطالبين بالوقت نفسه باتخاذ إجراءات صارمة لمنع سرقة الكابلات الهاتفية و أسلاك الشبكة الكهربائية و مراقبة عمل السرافيس لضمان تخديم المواطنين والانتهاء من أعمال صيانة و تزفيت الطرقات قبل موسم الأمطار وةمعالجة وضع المحلات التجارية غير المرخصة.

المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس أشار ألى حاجة شبكة المياه في المدينة للاستبدال منذ ٢٠ سنة معتبراً ان ذلك من اهم اسباب مشكلة مياه الشرب في المحافظة كما طلب من رئيس مجلس المدينة تدقيق عقود تأجير اشغالات الارصفة.

وفي معرض رده على مداخلات الاعضاء قدم المهندس طارق اسماعيل مدير عام مؤسسة مياه الشرب شرحاً مفصلاً عن واقع المياه والإجراءات المتخذة لعزل مضخات الضخ عن التقنين و اعتماد الطاقة البديلة .

ولفت إلى أن خط الجر الخامس الجديد لم يغذِ أكثر من ٦٠ بالمئة من المدينة بسبب سوء تنفيذه غير أن المؤسسة قامت بحفر عدة آبار في جبلة وريف القرداحة آملا بتحسن الوضع مستقبلا .

وعن الشكاوى الواردة إلى المؤسسة بين أن المؤسسة وضعت مكتباً للطوارئ وتلقّي الشكاوى على الرقم ١١٤ للاستجابة الفورية للشكاوي ومعالجته امع السعي الدائم لتطوير آلية العمل.

وكلف رئيس المجلس باقي مديري الجهات العامة بتقديم ردودهم عن تساؤلات الاعضاء مكتوبة الى مجلس المحافظة .