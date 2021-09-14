تطبيق من الكهرباء لتلقي شكاوى المواطنين

أضافت وزارة الكهرباء إلى موقعها الإلكتروني بوابة وتطبيق موبايل يتيحان للمواطنين تقديم مقترحاتهم وشكاويهم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة ومتابعتها مع الموظف المختص مباشرة.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا، ذكر مدير مؤسسة النقل والتوزيع، المهندس فواز الظاهر، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الاهتمام بشكاوى المواطنين وتعزيز طرق معالجتها بما يكفل سرعة وصول شكاويهم وطلباتهم ومقترحاتهم وتلبيتها مباشرة.

وبين أن البوابة والتطبيق يتيحان للمشتركين التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص، إلى جانب إرفاق صورة أو أي إثبات في حال دعت الحاجة “حالة استجرار غير مشروع على سبيل المثال”.

كما لفت إلى أن البوابة والتطبيق هما رديفان لنظام تلقي الشكاوى في مراكز الطوارئ، وتم تطويرهما بشكل يسهل متابعة أي شكوى ومراقبة معالجتها، مشيرا إلى أنه يمكن الدخول إلى بوابة وتطبيق الشكاوى من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو عبر تطبيق جوال يحمل اسم “شكاوى الكهرباء” مخصص للخدمة نفسها.