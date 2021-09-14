كيف نعزز التعليم بالحب في مدارسنا؟

تناولت الحلقة ما يؤكده الباحثون في التربية وعلم النفس أن التلاميذ في المدارس لا يتعلمون من الذين لا يحبونهم، وبعضهم ذهب للقول أن تلك الكلمات تصلح لأن تكون “شعار” يعلق على مدخل كل مدرسة من أجل أن تذّكر المعلم بواجباته المدرسية والأبوية.

وجاء في الحوار على تلفزيون البعث btv ما أكده الدكتور حسن عماد الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة دمشق من أن التعليم بمنهج الحب من أهم التقنيات التي يجب أن تعمم على جميع المدارس، مشيراً إلى أن المعلم يجب أن يكون أباً في الصف قبل أن يكون معلماً ولديه القدرة للدخول أولاً إلى قلوب التلاميذ ومن ثم إلى عقولهم، وأن يشيع داخل القاعة الدرسية جواً من الراحة النفسية

من جانبه بيّن الموجه التربوي الأول محمد عصفور أن الهدف من التعليم لا يتحقق إلا بالحب، مؤكداً أن وزارة التربية حريصة على تعزيز الأساليب والنماذج التدريسية والتربوية المتنوعة المحببة للتلاميذ التي تنجح في تغيير تفكير التلميذ وتجعله أكثر اندفاعاً للعلم، لافتاً إلى استمرار تأهيل المعلمين والمرشدين الاجتماعيين والنفسيين والتنسيق مع الأسرة للوصول إلى حالة تعليمية مثالية تنتج جيلاً واعياً.

الحلقة من إعداد الزميل غسان فطوم – تقديم: رغد خضور -تصوير: نضال الماضي – محمد عربي أبو لبادة

إنتاج: مديرية الإعلام الإلكتروني في دار البعث