مدارس مدينة درعا تستقبل طلابها من جديد

أعادت مديرية تربية درعا تلاميذ وطلاب عدة مدارس في المدينة إلى مدارسهم الأساسية، الذين تم نقلهم مؤقتاً بسبب وجود عائلات وافدة من منطقة درعا البلد مقيمة فيها، وذلك بعد عودة الأهالي إلى منازلهم.

مدير تربية درعا، المهندس منهل العمارين، بين أن المدارس التي عاد إليها طلابها هي حطين وذات النطاقين وميسلون، مشيراً إلى أن المديرية أجرت صيانة إسعافية لها من تنظيف وتركيب نواقص وإصلاح أبواب ونوافذ.

ولفت العمارين إلى أن المديرية أجرت مطلع العام الدراسي عملية نقل للطلاب من هذه المدارس إلى مدارس أخرى ما اضطرها للعمل بنظام الدوامين الصباحي والمسائي، مؤكداً أن المديرية وفور عودة الأهالي الوافدين إلى أحيائهم قامت بتقييم الأوضاع في المدارس وإجراء الصيانة اللازمة وأعادت الطلاب إليها.

في السياق، أوضح مدير التربية أن الكوادر الفنية في المديرية أجرت تقييماً شاملاً لمدارس درعا البلد وتبين حاجة خمس مدارس فيها لأعمال ترميم، تتراوح مدد الترميم بين أسبوع وشهر حسب الضرر الذي تعرضت له هذه المدارس، وهي البلد الأولى والأربعين والبعث والعصماء وجميعها للتعليم الأساسي وثانوية الفنون النسوية للتعليم الثانوي.

كما ذكر أنه تم نقل 4000 تلميذ وطالب إلى مدارس أخرى ضمن درعا البلد، وأعيد العمل بنظام الدوامين فيها حتى الانتهاء من أعمال الترميم، مشدداً على أن المديرية ستباشر على الفور بأعمال ترميم مدارس حي درعا البلد بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري وعودة الأمن والاستقرار إلى الحي.