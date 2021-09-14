مرتزقة الاحتلال التركي يمنعون مزارعي عفرين من التوجه إلى أراضيهم

استولى مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية على أحد منازل أهالي قرية كفرجنة بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي، ومنعوا المزارعين من التوجه إلى حقولهم الزراعية.

ووفقاً لمصادر أهلية، استولى مسلحو ما يسمى “السلطان مراد”، الموالي لقوات الاحتلال التركي، استولوا بقوة السلاح على أحد المنازل في قرية كفرجنة واعتدوا بالضرب والشتم على القاطنين فيه، بعد خلع أبواب المنزل وتكسير محتوياته وتحويله إلى مقر عسكري.

بالمقابل، منع إرهابيو ما يسمى “فيلق الشام” أهالي قرية براد بمنطقة عفرين من التوجه إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية، وفرضوا شروطاً تعجيزية من أجل دفع مبالغ مالية لإرهابيي الفيلق، وذلك بغية التضييق عليهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها.