“تحية إلى أسمهان” من مسرح الأوبرا في دمشق

بمشاركة المطربة السورية وعد البحري احتضن “مسرح الأوبرا” في “دار الأسد للثقافة والفنون” الأمسية الموسيقية الغنائية “تحية إلى أسمهان”.

وتأتي هذه الأمسية في إطار مشروع “الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية” بتكريم المبدعين السوريين في مجال الموسيقى، ومنهم أيقونة الطرب العربي أسمهان وقبلها عبد الفتاح سكر وسهيل عرفة وسليمان العيسى ونزار قباني وفريد الأطرش.

وأدت البحري بعد غياب 13 عاماً عن “مسرح الأوبرا” روائع ما غنت أسمهان، وطبعت في ذاكرة الجمهور من “يا حبيبي تعال الحقني” و”أهوى” و”امتى ح تعرف” وغيرها.

وشملت الأمسية أيضاً أداء أغاني “نويت أداري آلامي” و”محلاها عيشة الفلاح” قبل أن تختتم برائعة الشاعر أحمد رامي والموسيقار فريد الأطرش “ليالي الإنس في فيينا”.