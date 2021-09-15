روسيا..القبض على إرهابيين اثنين في سيبيريا

قبض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على إرهابيين اثنين قاما بعمليات تجنيد لصالح منظمة “كتيبة التوحيد والجهاد” الإرهابية في سيبيريا.

المكتب الصحفي لجهاز الأمن قال في بيان نقله موقع روسيا اليوم: “تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك من اكتشاف وتحديد شخصين من مواطني إحدى جمهوريات منطقة آسيا الوسطى حاولا في عاصمة الإقليم نشر أيديولوجية متطرفة وإرهابية حيث نشطا في مجال تجنيد سكان المنطقة للمشاركة في نشاطات تخريبية مدمرة”.

ولفت البيان إلى أنه تم فتح قضية جنائية بحق الإرهابيين فيما يقوم جهاز الأمن الفيدرالي بإجراء تحقيق معهما.