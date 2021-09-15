بدءاً من الأحد.. لقاح كورونا عبر التسجيل على منصة وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للمواطنين الراغبين بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا التسجيل على المنصة الإلكترونية وانتظار رسالة تحديد موعد أخذ اللقاح وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم فيما تنتهي غداً الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة في الخامس من أيلول الجاري للتطعيم ضد الفيروس.

واستهدفت الحملة جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كل المحافظات وتمت عبر التسجيل في المنصة الخاصة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي التطعيم ثم التوجه إلى المركز دون انتظار رسالة تحديد الموعد إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد.

وكانت الوزارة حددت 210 مراكز معتمدة ضمن مراكز صحية و41 مشفى إضافة إلى 200 فريق جوال موزعين في معظم المحافظات لإعطاء اللقاح.