وكالة الفضاء الروسية: إطلاق جميع أقمار “وان ويب” البريطانية بنجاح

أطلقت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس اليوم جميع أقمار شركة وان ويب البريطانية الـ 34 إلى مداراتها الفضائية بنجاح.

وفي بيان نقلته “سبوتنيك” ذكر المكتب الصحفي للوكالة بأن جميع الأقمار الـ 34 انفصلت عن وحدة التسريع الروسية فريغات التي تعتبر جزءا من صاروخ (سويوز1ر2 ب) وتخصص لإيصال الأجهزة الفضائية إلى المدارات المعينة لها.

وكان الصاروخ سويوز أطلق في وقت سابق من منصة إطلاق في الموقع الرابع للقاعدة الفضائية رقم 43 التابعة لوزارة الدفاع الروسية بليسيتسك في منطقة أرخانغيلسك وعلى متنه أقمار شركة وان ويب البريطانية للاتصالات والانترنت.

وتنوي وان ويب التابعة للحكومة البريطانية بالشراكة مع الهندية بهارتي تشغيل شبكة انترنت عالمية بحلول نهاية 2022 تقوم على 650 قمراً اصطناعياً.