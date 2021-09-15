3 آبار جديدة في محطة علوك بالخدمة

بعد الانتهاء من صيانتها، وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة ثلاث آبار جديدة بالخدمة في مشروع مياه علوك ليصبح عدد الآبار العاملة 17 بئراً إضافة إلى 4 مضخات أفقية.

وفي تصريح لـ “سانا” بين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة أن المؤسسة تعمل على زيادة عدد الآبار العاملة في المشروع تدريجيا بهدف زيادة كميات المياه المنتجة واستقرار واقع الضخ إلى المشتركين في مدينة الحسكة ومحيطها بعد الوصول إلى الكميات التي كانت تنتج سابقاً والتي تقدر بنحو 70 ألف متر مكعب يومياً مشيراً إلى أن الصيانة تشمل تجهيزات الغواطس والمستلزمات الكهربائية في الآبار.

وفي سياق متصل أشار العكلة إلى أن ورشات الصيانة في المؤسسة أنهت صباح اليوم إجراء الصيانة على خط جر المياه الرئيسي في حي الناصرة الذي تعرض لكسر ليلة أمس وسيتم ضخ المياه إلى الأحياء الغربية من مدينة الحسكة فور امتلاء خزانات المياه القادمة من مشروع علوك إلى محطة الحمة.

وكانت المؤسسة أعادت تشغيل محطة مياه علوك أمس الأول بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر نتيجة ممارسات الاحتلال التركي ومنعه تشغيل المحطة.