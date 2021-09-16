الرئيس الإيراني: نولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي

أكدت إيران أن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة تشكل أولوية بالنسبة لها.

وقال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي للصحفيين اليوم قبيل مغادرته طهران إلى دوشنبه لحضور قمة شنغهاي “نولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي”، مشيرا إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به منظمة شنغهاي في تعزيز التعاون بين دول المنطقة.

ولفت رئيسي إلى أنه سيلتقي في دوشنبه نظيره الطاجيكي أمام علي رحمان وسيتم توقيع عدد من وثائق التعاون واصفاً زيارته بأنها بداية لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.