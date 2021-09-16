الفتوة يصدر بياناً يخص المحترف عمر السومة

قدم مجلس إدارة نادي الفتوة شكره للمحترف السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي بعد تقديمه الدعم المالي لناديه السابق.

وقال نادي الفتوة في بيان رسمي: “يتقدم مجلس إدارة نادي الفتوة وكوادره الفنية والإدارية ولاعبوه والجماهير، بالشكر الجزيل للكابتن عمر السومة، والذي تكفل بكامل نفقات عملية لاعبنا علي الهذيلي”.

وكان علي الهذيلي، أصيب بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 اشهر.

وسبق للسومة تقديم الكثير من الدعم المالي لناديه الفتوة، والتكفل بالكثير من عقود اللاعبين وخصوصا المحترفين، مع مكافآت مالية للاعبين في حال تحقيقهم نتائج جيدة بالمسابقات المحلية.

يذكر أن السومة بدأ مسيرته في كرة القدم داخل نادي الفتوة ومعقله مدينة دير الزور، قبل أن يتألق مع المنتخبات الوطنية وينتقل إلى الاحتراف بالكويت أولا ومن ثم السعودية.