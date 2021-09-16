الموسم السياحي في اللاذقية يؤخر رسائل البنزين!

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

أفرد مجلس محافظة اللاذقية جلسته الختامية في اعمال دورته العادية الخامسة لهذا العام التي عقدها اليوم برئاسة المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس.

لمناقشة تقارير المكتب التنفيذي لقطاعات الثروة المعدنية والري والزراعة ونقل أملاك الدولة و التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة وصادقوا على تقرير اللجنة المالية بعد مداولات مستفيضة.

و طالب أعضاء المجلس بزيادة عدد معتمدي مادة الخبز لتسهيل الحصول على المادة ووضع ضوابط للإنتاج والنقل تراعي تحسين نوعية المادة عند ووصولها الى المواطنين.

كما دعوا إلى ضرورة تشديد الرقابة التموينية على المواد في الأسواق لاسيما المزورة منها وغير المطابقة للمواصفات القياسية السورية و التي تؤثر على الصحة العامة.

مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز المهندس تمام ميكائيل عرض ما تقوم به المؤسسة من استبدال لخطوط الانتاج وتجديدها لتحسين جودة الرغيف وزيادة الإنتاج لافتاً إلى أنه يجري حالياً عملية تعمير لمخبز الباسل و سيتم إحداث فرن في عين التينة وزيادة عدد المعتمدين.

من جهته اشار مدير فرع شركة محروقات سنان بدور إلى أن الفرع باشر توزيع مازوت التدفئة اعتباراً من اول شهر آب الماضي وتم إرسال سبعة آلاف رسالة حتى الآن و أن الفرع سيبدأ قريبا توزيع المادة في المدينة.

وعزا تأخير رسائل البينزين إلى زيادة عدد البطاقات الموطنة في المحافظة بسبب الموسم السياحي دون زيادة مخصصات المحافظة من المادة مبيناً أن تزويد المحطات بالبنزين مرتبط بعدد البطاقات الموطّنة لديهم.