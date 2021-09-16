كلمات و خُطب السيد الرئيس في ندوة حوارية حزبية في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – رولا ديب

أقامت قيادة شعبة المدينة الثالثة ندوة حوارية ثقافية بعنوان “الأبعاد الاستراتيجية والإقتصادية في كلمات وخطب الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد ” و ذلك على مدرج شعبة المدينة الثالثة للحزب

قدمها كل من المحاضرين في جامعة تشرين الرفيقة الأستاذة ميساء صالح أمين سر مجلس الشعب و الرفيق الدكتور يحيى ركاج باحث وخبير اقتصادي.

بدأت الندوة الرفيقة ميساء صالح أمين سر مجلس الشعب حديثها في المحور فأضاءت على تعريف الخطاب و سمات الخطيب السيد الرئيس و المتلقي و المعاني و الدلالات الوطنية التي تتجسد في خطابات السيد الرئيس بشار الأسد .

و سلطت الضوء على الشريحة الواسعة التي يقصدها الرفيق الأمين العام للحزب في خطاباته بغية تصدير رسائل للداخل والخارج معاً مع التركيز على الداخل لأنه يعول على بناء مجتمعي متين داخلياً متمكناً من مقاومة الخارج.

وبينت أن السيد الرئيس يختار شريحة تكون ملزمة في تنفيذ مايقول، كالمنظمات الشعبية والنقابات المهنية و الإدارة المحلية و غيرها ، موضحة أن سيادته يريد من وراء هذا الخطاب تصدير رسائل للداخل و الخارج معا، مع التركيز على الداخل اكثر لأنه يعول على بناء مجتمعي متين في الداخل كي نستطيع مقاومة الخارج.

و استعرضت الرفيقة صالح بعض الرؤى الاستراتيجية التي يطرحها السيد الرئيس لتكون دليل و برنامج عمل شامل بما يعزز استنهاض الطاقات و الجهود و الإمكانات لدعم مقومات البناء و دفع عجلة البناء و الإنتاج تعزيزا للبنيان الوطني الشامل .

وتحدث الدكتور يحيى ركاج باحث و خبير اقتصادي عن الاستراتيجية الإقتصادية في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد مشيرا إلى فكرة التمييز بين النهج و الخطط الإستراتيجية، بدءا من مسيرة التطوير و التحديث و التحول إلى أقساط السوق الاجتماعية وصولا الى اسنراتبجية البحار الخمسة و البحار السبعة.

كما نوه إلى الخطوات المدروسة التي اتخذت خلال الحرب على سورية بداية بمواجهة اﻷحداث الموجودة من خلال دعم الليرة السورية و دعم الإنتاجية والإصلاحات المالية إضافة الى الإعتماد على الإنتاجية الزراعية . و تخلل الندوة التي أدارها الرفيق يوسف بالوش أمين سر فرع الجبهة الوطنية التقدمية العديد من المداخلات و الأفكار حول المحاور المطروحة .

كما أشار إلى استراتيجية التحول الرقمي على شكل خطوات مجزءة بدءاً من مسيرة التطوير والتحديث ثم التحول إلى أقساط السوق الإجتماعي واستراتيجية البحار الخمسة وصولاً للبحار السبعة لافتا إلى الخطوات المدروسة من منهجية اقتصاد السلوك القائم على الإنتاجية والتي اتخذت خلال فترة الحرب على سورية.

حضر الملتقى أمين فرع الحزب في اللاذقية المهندس الرفيق المهندس هيثم اسماعيل والرفاق أعضاء قيادة الفرع والرفاق أمناء فروع و قيادات فرع حزب الجبهة الوطنية التقدمية وحشد من الحضور