محافظ ريف دمشق لـ “البعث ميديا”: رؤساء البلديات ومجالسها لهم الدور الهام في جميع المراحل للنهوض بالشأن العام

ريف دمشق || البعث ميديا – فراس باشا

أصدر السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المراسيم 239-240-241 تاريخ14/9/2021 والتي تقضي بحل مجالس بلدات أشرفية صحنايا ومضايا والقيسا.

وأوضح محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران لـ “البعث ميديا” أن المراسيم التي أصدرها سيادة رئيس الجمهورية جاءت في إطار تصويب العمل ومكافحة الفساد ومعالجة الإهمال في تقديم الخدمات، وسيتم تعيين مجالس مؤقتة للبلدات الثلاثة تتمتع بالكفاءة والعمل لرفع سوية الخدمات، كاشفا أن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة ريف دمشق لا تألو جهدآ ومتابعة عن تقديم الدعم اللازم لجميع الوحدات الإدارية.

وبين محافظ ريف دمشق للبعث ميديا: أنه وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعاته المتتالية مع الإدارة المحلية ورؤساء البلديات وما تبعها مِن لقاء المجلس الأعلى والمحافظين حيث أكد سيادته على دور الإدارة المحلية وأهميتها والعلاقة المباشرة مع المواطن واللامركزية الإدارية والدور الخدمي الاجتماعي.. وما للإدارة المحلية ورؤساء البلديات ومجالسها من دور هام في هذه المرحلة.

وحول ما أثير مؤخرا من قضايا في مدينة ضاحية قدسيا: أكد جمران على استمرار أعمال النظافة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق قانون النظافة العامة رقم 49 لعام 2004 حيث بين المحافظ أن مباشرة لجنة وضابطة عدلية مُشكلة من مجلس مدينة ضاحية قدسيا أعمالها بتنظيم عشرات الضبوط اللازمة بحق المخالفين، إضافة إلى تكثيف مجلس المدينة منذ عدة أيام حملات النظافة في الجزر الفرعية والمسطحات “ضاحية وسكن شبابي” وسيلمس سكان المدينة الأثر الإيجابي لذلك خلال الأيام القادمة.

وحول الإنارة العامة بين جمران : أن مجلس مدينة ضاحية قدسيا وبالتشارك مع المجتمع المحلي سيباشر خلال الأيام القادمة وضع أجهزة طاقة شمسية لعدد من أعمدة الإنارة والأمر سيتوسع نحو هذا الاتجاه، إضافة إلى استبدال إنارة الأعمدة تباعآ بلمبات توفير في جزر الضاحية وذلك بعد العديد من السرقات التي تعرضت لها تجهيزات أعمدة الإنارة ومقلعاتها.

حول الحدائق العامة: أشار المحافظ معتز جمران أنها المتنفس لعموم المواطنين وقام المجلس بتأهيل عددآ من آبار الماء الإرتوازية ضمن الحدائق وصيانتها ووضعها في الخدمة، ومِن خلال عدة جولات قمت بها مؤخرآ تم التأكيد لمجلس المدينة في ضاحية قدسيا الإعتناء بالحدائق العامة ورفع سويتها – وزراعة المزيد من الأشجار ومتابعة سقايتها حيث تمت الموافقة مؤخرآ على تخصيص قسم للحدائق يرأسه ويتابع أعماله مهندسين زراعيين في البلدية.

وأشار محافظ ريف دمشق إلى عدم التهاون مع المخالفات والتعديات التي تُرتكب في عموم المحافظة ومهما كانت وإلى اتخاذ الإجراء القانوني وفق المرسوم 40 لعام 2012 وذلك حفاظآ على حقوق المواطن والمصلحة العامة.. مبينآ أنه في ضاحية قدسيا تم تشكيل لجنة وتسمية عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة ريف دمشق رئيسآ لها وأعضائها مكتب المتابعة والخدمات والرقابة الداخلية في المحافظة، إضافة إلى رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا والمكتب الفني مهامها دراسة تراخيص البناء المختومة سابقآ ومعالجتها وفق القانون وبالسرعة الممكنة وضمان حقوق المواطنين.

وفي الختام حث محافظ ريف دمشق عبر ” البعث ميديا ” رؤساء المجالس و البلديات على العمل للصالح العام ومتابعة جميع القضايا وكل ما يتعلق بخدمة المواطن كونها أولوية وفق رؤية وتوجيهات سيد الوطن.