الدفاع الإيرانية: إقرار العدالة شرط أساسي لتحقيق السلام

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي اشتياني قوله في كلمة خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الثالث للسلام والدفاع الذي تقيمه وزارة الدفاع الإيرانية في كلية الحرب بطهران إن “السلام من المصطلحات التي تحظى بقبول العالم ولكن القوى السلطوية تسيء استغلال الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام لخداع الرأي العام وهذه هي أكبر خيانة للإنسان وحقوق الشعوب.

من جهة أخرى شدد اشتياني على قدرة القوات المسلحة الإيرانية على التحرك بسرعة باتجاه تعزيز قدراتها الدفاعية والقتالية موضحاً أن القوى الزائفة محكوم عليها بالفشل عبر التاريخ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي تدعي القوة العالمية في المنطقة أجبرت على مغادرة أفغانستان بضعف وإذلال، مؤكداً على أهمية دعم القوات المسلحة الإيرانية وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد.